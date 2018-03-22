Маэстро Дудамель сыграл Дворжака с детьми

Во время остановки в Мехико в ходе американского турне он организовал семинар для 160 юных исполнителей. Музыканты в возрасте от 10 до 23 лет играли вместе с маэстро Дворжака, Симфонию Нового мира. Олицетворяя собой этот новый мир: здесь были дети из элитных музыкальных школ и ребята, которых обучали нотам в благотворительных ассоциациях для бедных.

Густаво Дудамель, дирижер: "Я сам как музыкант состоялся в Венесуэле благодаря уникальной социально-образовательной структуре "Эль Система", в нее входили молодежные и детские оркестры. Для меня в музыке очень важно делиться... я могу поделиться с молодыми своими секретами, подходами к освоению музыки. Но и у меня есть, чему у них поучиться - человеческому общению, работе в команде.

Я сам так учился музыке в свое время. Вот почему я с удовольствием участвую в подобных проектах. Для ребят это - прекрасная возможность показать, что они умеют. Получить радость от совместного творчества. Почувствовать, что они не одни. Я не слишком молод, но все же еще не очень стар.... И не чувствую большой возрастной разницы с этими молодыми исполнителями. Когда я вижу ребенка, играющего в оркестре, я вижу себя, тогдашнего. И меня сразу охватывают воспоминания. Я, мне кажется, чувствую, что у них сейчас в сердце происходит, в голове, какие эмоции... Вот почему для меня это так важно: они мне дают больше, гораздо больше того, что могу им дать я. Они меня вдохновляют. А в этом вдохновении - сама жизнь. Для меня день, когда каждый ребенок в мире, каждый молодой человек сможет в любой момент свободно заниматься музыкой, станет лучшим. Правда".