"Черный четверг", или крупнейшая забастовка во Франции с момента прихода к власти президента Макрона.
"Черный четверг" во Франции
"Черный четверг" во Франции
По всей стране серьезно нарушено транспортное сообщение. Основной удар пришелся на железные дороги. Отменены порядка 40% высокоскоростных поездов и около половины маршрутов в регионах. И это только начало, грозятся профсоюзы.
С начала апреля ситуация ухудшится. Отмены поездов будут происходить каждую неделю на протяжении трех месяцев. Даже для Франции - это премьера.
Как отмечают что участники забастовки, ежедневно железные дороги сталкиваются с нехваткой персонала, нехваткой средств. Вдобавок к этому с 2020 года главный железнодорожный перевозчик во Франции - госкомпания SNCF - лишится своего фактически монопольного статуса. Такую директиву одобрила Еврокомиссия в целях либерализации рынка пассажирских перевозок.
К забастовке присоединились бюджетники - медперсонал, учителя школ, но также французские авиадиспетчеры, в том числе в Руасси-Шарль де Голль и Орли. Как предупредило Главное управление гражданской авиации, отмены коснутся около трети рейсов, в том числе международных.
Как отмечают французские СМИ, это серьезная проверка на прочность президента Эммануэля Макрона и его правительства.