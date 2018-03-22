Транспортный коллапс в Париже

Сегодня в зданиях парижских вокзалов особенно шумно. «Чёрный четверг», знаменующий начало масштабной трёхмесячной забастовки транспортников, начался с митингов. Работники железнодорожных предприятий вооружились баннерами и плакатами, чтобы выразить протест против планов правительства реформировать госсектор и сократить на него расходы. В одной столице полиция насчитала 49 тысяч демонстрантов.

Пассажирам остаётся лишь наблюдать за происходящим – они вынуждены томиться в ожидании своих рейсов по несколько часов. Выезды по маршрутам в этот день выполняют лишь 40% высокоскоростных поездов TGV и половина пригородных. И за то, чтобы ступить на их подножку, на перроне разворачивается настоящая борьба.