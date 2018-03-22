Во вторую годовщину терактов в Бельгии вспоминают погибших от рук исламистов.
Вторая годовщина терактов: Бельгия оплакивает погибших
Вторая годовщина терактов: Бельгия оплакивает погибших
22 марта 2016 года в зале вылета международного аэропорта Завентам сдетонировали две бомбы.
Чуть позже взрыв произошёл на станции метро Мальбек, которая расположена неподалеку от основных учреждений ЕС в Брюсселе. Всего было убито тридцать два человека. Еще более 300 человек пострадали.
Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".
По прошествии двух лет раны, нанесенные террористами, еще не зарубцевались. Бельгийское общество по-прежнему живет с осознанием повышенной угрозы со стороны исламистов.
Спецслужбам пришлось значительно расширить базы данных по лицам, подозреваемым в связях с террористами. Этот показатель вырос примерно в десять раз по сравнению со временем, когда в Европе еще никто не слышал об ИГИЛ.
Однако жизнь продолжается, и бельгийцы хотят верить, что подобных трагедий в их стране больше не будет.