Екатеринбург: прямые выборы мэра под угрозой

В Екатеринбурге могут быть отменены прямые выборы мэра. 22 марта в Законодательное собрание Свердловской области поступил соответствующий проект. Его автор - нынешний губернатор Евгений Куйвашев. Если документ будет одобрен в ходе заседания 3 апреля, поправки вступят в силу уже в середине следующего месяца. В таком случае будущие выборы мэра Екатеринбурга, намеченные на сентябрь, пройдут уже по новой системе: глава города будет избираться депутатами местной думы из числа кандидатов, предложенных специальной конкурсной комиссией, в которой большинство составят представители администрации губернатора.

В настоящий момент должность мэра Екатеринбурга занимает Евгений Ройзман. В 2013 году его кандидатуру выдвинуло региональное отделение "Гражданской платформы". Оппозиционер выиграл выборы, набрав более 33% голосов избирателей.

В интервью радио "Эхо Москвы" политик заявил о готовности инициировать митинг за сохранение прямых выборов мэра:"Сейчас все будет зависеть от реакции жителей Екатеринбурга. Для начала они могут начинать заваливать обращениями и губернатора, и Заксобрание Свердловской области - показать, что они против происходящего. Ряд депутатов Гордумы направят обращения, я направлю обращение с обоснованием того, почему должны сохраниться прямые выборы. Меня эта должность интересует не потому, что я нахожусь сейчас на ней. А потому что это очень важный институт. И я хочу, чтобы Екатеринбург - мощный, перспективный европейский город - обладал возможностью самому выбирать себе мэра".

В Facebook Ройзман отметил, что в случае принятия поправок, мэр будет не просто избираться, а "назначаться". Политик отмечает важную разницу между этими двумя понятиями: "Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением".

Согласно ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", регионы сами определяют порядок избрания глав муниципальных образований. Сегодня в Екатеринбурге действует система двойного управления. Мэр, главным образом, выполняет представительские функции - защищает интересы населения в отношениях с органами власти и организует работу гордумы. Фактически же руководство города возложено с 2013 года на главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба, который, в частности, отвечает за формирование и исполнение городского бюджета, а также проектов в сфере социально-экономического развития.