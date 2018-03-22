Шесть человек погибли, ещё двое получили ранения в результате взрыва на химическом комбинате компании Unipetrol в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу, в 20 км к северу от столицы Праги. Экстренные службы сообщили, что взрыв не вызвал пожара. Инцидент произошел в четверг утром.
Взрыв на чешском химкомбинате
Взрыв на чешском химкомбинате
"Место инцидента было немедленно оцеплено, причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи", - говорит представитель полиции Маркета Джонова.
Unipetrol - известный в Чехии производитель пластмассы. По предварительным данным, здесь взорвался один из резервуаров для хранения топлива.
"Вот уже много лет, как у нас не было таких аварий, наша химическая промышленность безопасная, такие случаи единичны", - сказал мэр Кралупи-над-Влтавоу Пётр Голечек, добавив, что заражения окружающей среды не было.
Раненые госпитализированы, они получили сильные ожоги. Представитель Unipetrol заявил, что взрыв произошёл в удалённом от города месте, и что ситуация находится под контролем. Работа комбината сокращена до минимума.