"Клипперс" вырвали победу у "Бакс"

Первая победа "Лос-Анджелес Клипперс" за пять матчей. Встреча с "Милуоки Бакс" закончилась со счетом 120:127 в пользу гостей. "Клипперс" выбились вперед уже в первом периоде. Во второй четверти "Милуоки" попытались перехватить лидерство. Но в третьем периоде "Клипперс" довели свое преимущество до 14 очков. И хотя под конец "Бакс" сократили отставание, победа все равно осталась за их соперниками.