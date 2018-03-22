Первая победа "Лос-Анджелес Клипперс" за пять матчей. Встреча с "Милуоки Бакс" закончилась со счетом 120:127 в пользу гостей. "Клипперс" выбились вперед уже в первом периоде. Во второй четверти "Милуоки" попытались перехватить лидерство. Но в третьем периоде "Клипперс" довели свое преимущество до 14 очков. И хотя под конец "Бакс" сократили отставание, победа все равно осталась за их соперниками.
"Клипперс" вырвали победу у "Бакс"
"Клипперс" вырвали победу у "Бакс"
Наибольшой результативностью в этом матче отличились Деандре Джордан, который заработал для "Клипперс" 25 очков, и его товарищ по команде Остин Риверс, на счету которого 22 очка.
"Милуоки Бакс" замыкают первую восьмерку на Востоке. От идущих следом "Детройт Пистонс" их отделяют пять побед. "Лос-Анджелес Клипперс" продолжают борьбу за выход в плей-офф. Они пока идут на десятом месте на Западе.