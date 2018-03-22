Усейн Болт: из спринтеров в футболисты

Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт, прошлым летом завершивший легкоатлетическую карьеру, решил переключиться на футбол. Какие ближайшие планы у восьмикратного олимпийского чемпиона и за кого он будет болеть на Чемпионате мира по футболу – Болт рассказал журналисту Euronews.

Паула Вилаплана, euronews: Что вы думаете о предстоящем чемпионате мира?

Усейн Болт: Я, как и весь остальной мир, очень его жду. Хочу посмотреть все матчи всех команд. Я болельщик сборной Аргентины. Так что: "Вперед Аргентина!"

Паула Вилаплана, euronews: Как думаете, Месси действительно способен что-то изменить?

Усейн Болт: За эти годы он доказал, что он ценный игрок. Надеюсь, на этом чемпионате все сложится в его пользу и он победит. В прошлый раз Месси дошел до финала. Посмотрим!

Паула Вилаплана, euronews: Как Вам кажется, на чемпионате будет один фаворит или все-таки несколько?

Усейн Болт: Всегда есть несколько фаворитов. Для меня четверка лучших - это Аргентина, Германия, Бразилия, если Неймар к этому моменту оправится от травмы, и Франция.

Паула Вилаплана, euronews: Поговорим о Вас. Какие у Вас сейчас планы?

Усейн Болт: Моя ближайшая цель – попасть в футбольный мир. Завтра у меня будет тренировка с дортмундской "Боруссией". Я очень этого жду. Я так взволнован. Надеюсь, всё сложится, как надо, и я стану футболистом.

Паула Вилаплана, euronews: Вы поклонник "Манчестер Юнайтед". Хотели бы Вы помочь Жозе Моуринью?

Усейн Болт: Это мечта. Играть за "Манчестер Юнайтед" – это огромная мечта. Посмотрим, как все будет. В любом случае на это потребуется время.

Паула Вилаплана, euronews: А следите ли Вы за тем, что происходит в испанской Лиге? Есть ли у Вас фавориты?

Усейн Болт: Я не очень слежу за испанским чемпионатом. Но я фанат Криштиану Роналду. Так что я болею за него и за его команду.