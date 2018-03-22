Футбол после войны

В Ираке прошел первый матч под эгидой ФИФА почти за три десятилетия. На стадионе в Басре собрались 65 тысяч болельщиков сборных Ирака и Катара. Встреча состоялась через несколько дней после того, как Международная федерация футбола разрешила организовывать официальные матчи на территории этой страны.

"Мы вели работу шаг за шагом до того, как ФИФА частично сняла запрет на проведение в Ираке домашних матчей. Теперь мы очень хотим, чтобы нам разрешили организовывать встречи и в других городах. Этот турнир символичен. Он проводится в Басре, а это значит, что город может принимать у себя матчи", - заявил член Федерации футбола Ирака Камель Загир.

На протяжении почти 30 лет страна не могла проводить домашние встречи под эгидой ФИФА: запрет был введен по соображениям безопасности после вторжения Ирака в Кувейт. На днях Международная федерация сделала исключение для трех городов: Басры, Эрбиля и Кербелы.