Искусство с ароматом кофе

Кофе как источник вдохновения и средство изобразительного искусства... Нигерийский художник Экене Энгиге настолько полюбил этот напиток, что начал использовать его вместо красок. Варьируя пропорцию и концентрацию сваренного или растворимого кофе, Экене добивается нужных оттенков и глубины цвета.
Как возникла эта идея – рассказывает сам художник.
«Это произошло так: я был на встрече и пил латте. И вдруг напиток пролился на мой блокнот. И на бумаге цвет выглядел таким замечательным. Сама текстура показалась мне очень красивой. И я подумал: из этого может получиться произведение искусства!», - вспоминает он.
Рисовать с помощью кофе – процесс кропотливый, требующий ювелирной точности и терпения. Зато картины, по словам автора, могут храниться веками благодаря защитному слою специального лака. В своём творчестве Экене затрагивает такие серьёзные темы, как социальное неравенство, бедность или терроризм: среди его работ есть портреты девочек, побывавших в плену у «Боко харам».
Для Экене «кофе-арт» - не только средство самовыражения, но и способ неплохо заработать. Каждая его картина стоит в среднем 200 евро.