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Марк Цукерберг признал вину Facebook

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Марк Цукерберг признал вину Facebook

Марк Цукерберг признал вину Facebook
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Марк Цукерберг, наконец, прервал молчание. Основатель Facebook заявил, что признаёт допущенные ошибки и пообещал принять меры для того, чтобы утечки информации в дальнейшем не происходили.

«Мы несём ответственность за защиту ваших данных. Если мы не можем обеспечить её, значит, мы не достойны предоставлять свои услуги», - написал он на своей странице в соцсети.

Цукерберг пообещал, что компания проверит все приложения на предмет возможных злоупотреблений и заблокирует разработчиков, которые использовали личные данные, не имея на то законных оснований, а также упростит контроль над ними для самих пользователей.

Скандал разразился после того, как в прессе появилась информация о том, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook для вмешательства в ход выборов в разных странах мира.

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