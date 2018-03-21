Марк Цукерберг, наконец, прервал молчание. Основатель Facebook заявил, что признаёт допущенные ошибки и пообещал принять меры для того, чтобы утечки информации в дальнейшем не происходили.
Марк Цукерберг признал вину Facebook
Марк Цукерберг признал вину Facebook
«Мы несём ответственность за защиту ваших данных. Если мы не можем обеспечить её, значит, мы не достойны предоставлять свои услуги», - написал он на своей странице в соцсети.
Цукерберг пообещал, что компания проверит все приложения на предмет возможных злоупотреблений и заблокирует разработчиков, которые использовали личные данные, не имея на то законных оснований, а также упростит контроль над ними для самих пользователей.
Скандал разразился после того, как в прессе появилась информация о том, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook для вмешательства в ход выборов в разных странах мира.