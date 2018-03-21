Праздник огня Лас Фальяс в Валенсии

Каждый год в середине марта улицы и площади испанской Валенсии напоминают музей под открытым небом, экспонаты которого – гигантские папье-маше и фигуры из дерева. Всё потому, что здесь с размахом отмечается Лас Фальяс - праздник огня, приуроченный ко дню памяти Святого Иосифа. Жители и гости города становятся свидетелями грандиозного пиротехнического шоу. Кроме того, в заключительный пятый день празднований принято сжигать скульптуры, олицетворяющие человеческие пороки и изъяны в знак избавления от них.

Тем временем, Елизавета II посетила Королевскую академию художеств в Лондоне. Там в эти дни завершилась масштабная реконструкция, приуроченная к 250-летнему юбилею. Британская королева встретилась с сотрудниками академии, специалистами и архитекторами, работавшими над проектом, поучаствовала в церемонии отрытия мемориальной доски в свою честь и представила публике первую картину из новой экспозиции, которая будет открыта для посещений 19 мая.