Бывшая модель Playboy Карен Макдугал подала иск в американский суд с просьбой разрешить ей публично рассказать об ее интимной связи с Дональдом Трампом.
Экс-модель Playboy хочет рассказать все о Трампе
Экс-модель Playboy хочет рассказать все о Трампе
Дело в том, что ранее издание American Media заплатило Макдугал 150 тысяч долларов за эксклюзивное право на публикацию ее откровений. Однако в печати история так и не появилась.
Макдугал уверена, что издание ее обмануло и что таким образом окружение Трампа просто купило ее молчание. Ведь по данным американских СМИ, владелец American Media Дэвид Пекер является близким знакомым президента США.
Напомним, что ранее аналогичный судебный иск подала бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс.
По словам актрисы, в 2016 году ей заплатили 130 тысяч долларов за неразглашение информации об интимной связи с Трампом. Однако она нарушила эту договоренность и во всеуслышание рассказала, что Трамп поддерживал с ней отношения в 2006-2007 годах.
В ответ юрисконсульт нынешнего президента США Майкл Коэн подал иск уже на саму порноактрису. Теперь Сторми Дэниэлс грозит штраф в размере 20 млн долларов за разглашение сведений об ее интимной связи с главой Белого дома.