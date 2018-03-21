Самый запутанный приграничный город мира

Познакомьтесь с одной из самых странных и запутанных приграничных территорий. Это город Баарле-Гертог в Бельгии и Баарле-Нассау в Нидерландах.

Мы находимся прямо на границе между Бельгией и Нидерландами. Дверь справа – в Бельгии, а дверь слева – в Нидерландах.

Бельгийская часть состоит из 22 анклавов – небольших участков земли, со всех сторон окружённых Нидерландами. Нидерландская часть состоит из 8 анклавов, 7 из которых являются поданклавами внутри бельгийских анклавов, окружённых нидерландской территорией.

Чтобы помочь людям разобраться в этой запутанной географии, муниципалитеты визуализировали границы на тротуарах. Пройдя вдоль этих линий, можно увидеть, что они пересекают улицы, сады и даже жилые помещения.

Г-жа Ван Голь, которая всю жизнь прожила в нидерландской части города, вспоминает о временах, когда контрабанда была частым явлением. Люди надевали башмаки задом наперёд, чтобы обмануть таможенников. Женщины переносили сливочное масло под одеждой, потому что мужчины-полицейские заглядывать под неё не осмеливались. Пока подозрительных женщин не начали ставить около батарей отопления, чтобы растопить спрятанное масло.

И сегодня с двух сторон границы сохраняются свои особенности. По словам г-жи Ван Голь, хлеб в Бельгии намного вкуснее, а бензин дешевле. Но за остальными продуктами все едут в Нидерланды. На бельгийской стороне нет ни одного приличного супермаркета.

Хотя жители города и научились уживаться друг с другом, управлять таким запутанным поселением дело непростое. Оба мэра мечтают об объединении в интересах всех горожан.

Марион де Гон-Велентурф, бургомистр Баарле-Нассау (Нидерланды): “Объединить два муниципалитета из разных стран в единое европейское образование было бы прекрасной идеей. Но в реальности это все еще остается утопией”.

Лео ван Тилбург, бургомистр Баарле-Гертога (Бельгия): “Наверное мы никогда до этого не доживём. Сейчас это невозможно по закону. А если это когда-нибудь и случится, что я полностью поддерживаю, наружу вылезут культурные различия”.

Сейчас стороны работают над оптимизацией сотрудничества. Никуда не уйти от постоянных переговоров о канализации, освещении и дорожных работах. Чтобы избежать ситуаций, нередких в прошлом, когда одну часть улицы мостили кирпичом, а другую – асфальтом.