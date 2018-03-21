В Техасе покончил с собой главный подозреваемый в деле о взрывающихся посылках. Следователи вычислили его по сигналу мобильного телефона. Полиция преследовала 24-летнего мужчину от отеля в Остине, столице штата. Погоня окончилась тем, что подозреваемый взорвал себя в собственном автомобиле.
Техас: подозреваемый взорвал себя
Техас: подозреваемый взорвал себя
«В конечном итоге машина остановилась на обочине позади нас. Когда спецназ подошёл к машине, подозреваемый привёл в действие взрывное устройство. одного офицера сбило с ног, его напарник открыл огонь. Подозреваемый скончался», — рассказал шеф полиции Остина.
С начала марта в Техасе произошла целая серия взрывов, жертвами которых стали два человека. Взрывчатка находилась в посылках, подброшенных к дверям домов.
Шестой взрыв произошёл в среду утром в небольшом магазине, однако в полиции заявили, что нет оснований связывать его с пятью предыдущими.