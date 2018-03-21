Техас: подозреваемый взорвал себя

В Техасе покончил с собой главный подозреваемый в деле о взрывающихся посылках. Следователи вычислили его по сигналу мобильного телефона. Полиция преследовала 24-летнего мужчину от отеля в Остине, столице штата. Погоня окончилась тем, что подозреваемый взорвал себя в собственном автомобиле.