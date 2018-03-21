Депутаты ультраправого движения "Самоопределение" распылили в парламенте частично признанного Косова слезоточивый газ, сорвав таким образом утверждение документа о демаркации границы самопровозглашенной республики с Черногорией.
Слезоточивый газ в парламенте
Слезоточивый газ в парламенте
Это уже четвертая попытка парламента Косова проголосовать за документ, принятия которого для визовой либерализации требуют от Приштины страны Запада. В феврале документ не был утвержден из-за отстуствия кворума. Противники соглашения в Косово утверждают, что Черногория присвоила восемь тысяч гекаторов территории.
На инцидент в парламенте отреагировал Брюссель: еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханес Хан заявил, что такому поведению нет места в демократическом обществе.