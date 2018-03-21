Конфликт между журналистами и депутатами, спровоцированный жалобами на сексуальные домогательства Леонида Слуцкого, переходит на новый уровень. Заявления журналисток о неподобающем и опасном поведении парламентария рассмотрела думская комиссия по этике. Она могла принять решение о наказании депутата, в том числе предложить палате лишить его полномочий. Однако коллеги Слуцкого предпочли поставить в этом деле точку — во всяком случае, формально. «Комиссия не усматривает нарушения поведенческих норм», — приводит слова резолюции ТАСС.
Не размандатили: Комиссия Госдумы вступилась за Слуцкого
Не размандатили: Комиссия Госдумы вступилась за Слуцкого
Точка зрения
У нас нет доказательств. Есть слово против слова. Мы ничего не нашлиглава Комиссии Госдумы по этике о жалобах на сексуальные домогательства
Глава комиссии по этике Отари Аршба пояснил, что против Слуцкого не хватило доказательств. Депутаты не усмотрели признаков неподобающего поведения в свидетельствах журналисток, которые решились публично рассказать о домогательствах депутата: замглавного редактора RTVi Екатерины Котрикадзе, продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Рустамова опубликовала аудиозапись, подтверждающая её претензии: голос депутата убеждал журналистку стать его любовницей.
Этих материалов оказалось недостаточно. «Есть слово против слова. Мы ничего не нашли», — рассказал Аршба.
Сам Слуцкий комментировать решение комиссии не стал. Он ограничился словами благодарности, адресованными «выдающимся российским женщинам»: спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, женщинам-депутатам Госдумы. Ранее член фракции ЛДПР отвергал все обвинения, в основном в шутливой форме. Первые публикации со ссылкой на анонимные жалобы он называл провокацией.
Обвинения против Слуцкого изучали в Госдуме на фоне протестных выступлений журналистов. В день заседания комиссии по этике на Охотном Ряду прошла очередная серия пикетов с требованием начать борьбу с домогательствами в парламенте.
После решения комиссии по этике РБК объявил о прекращении работы журналистов всех редакций медиахолдинга в Госдуме. «Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — объяснила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. В медиахолдинге полагают, что это не помешает оперативно и достаточно качество освещать деятельность палаты.