Не размандатили: Комиссия Госдумы вступилась за Слуцкого

Конфликт между журналистами и депутатами, спровоцированный жалобами на сексуальные домогательства Леонида Слуцкого, переходит на новый уровень. Заявления журналисток о неподобающем и опасном поведении парламентария рассмотрела думская комиссия по этике. Она могла принять решение о наказании депутата, в том числе предложить палате лишить его полномочий. Однако коллеги Слуцкого предпочли поставить в этом деле точку — во всяком случае, формально. «Комиссия не усматривает нарушения поведенческих норм», — приводит слова резолюции ТАСС.