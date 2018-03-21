Французы - об аресте Саркози

Арест и допрос экс-президента Николя Cаркози - главная тема французских СМИ. Отдельную колонку посвятили ей в среду "Монд" и "Фигаро", об этом и главный материал "Либерасьон".

Обязан ли Саркози хоть частично своим воцарением в Елисейском дворце Муамару Каддафи? Не попыткой ли замести следы и избавиться от свидетелей объясняется инициированная Парижем военная кампания против Триполи, завершившаяся расправой над свергнутым ливийскими лидером? Вопросов пока больше, чем ответов. Но сам факт, что эти вопросы наконец задаются, большинство французов приветствуют:

"Нужно вывести всех на чистую воду, правда должна наконец восторжествовать, чтобы никто не смел даже подумать, что какие-то круги во Франции смогут избежать правосудия. Всё это показывает, что никому не скрыться в крепости под защитой иммунитета, и этому я очень рад".

"Политики, конечно, не ангелы, и чтобы понять это, не нужно даже перечитывать Макьявелли. Так что всё это вовсе не удивительно. Но вот осуждать ли их за это - другой вопрос".

Высказались по делу Саркози и некоторые французские политики. Так, глава "Союза демократов" Жан-Кристоф Лагард считает, что не было необходимости задерживать экс-президента. По его мнению, "поднятая шумиха лишь мешает расследованию". Депутат-республиканец Филипп Гослин заявил, что за процессом "прячутся политические интересы". Ультраправые во главе с Марин Ле Пен вообще усомнились в беспристрастности суда, напомнив, что один из судей - Серж Турнэр - участвовал и в расследовании финансирования предвыборной кампании Саркози 2012 года. А левые призывают расследовать не только финансовые операции бывшего президента, но и все обстоятельства начала войны в Ливии.