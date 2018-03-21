Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией. Президент будет находиться под судебным контролем. Обвинения предъявлены по статьям "Пассивная коррупция" (получение взяток), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами" (Ливии).
Саркози предъявлены обвинения
Саркози предъявлены обвинения
После допроса в Центральном управлении по борьбе скоррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, длившегося 26 часов, Саркози отправился домой в 16 округ Парижа.
Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, с таким утверждением в интвертв телекналу евроньюс выступил сын Муаммара Каддафи Сайф аль-Ислам.
Какие именно меры по судебному контролю будут применены в отношении Саркози, пока не уточняется.