Сын Каддафи: "У меня есть улики против Саркози"

Саиф аль-Ислам Каддафи имеет «серьёзные доказательства» вины Николя Саркози. Об этом сын бывшего ливийского лидера заявил корреспонденту Africanews.

С требованием вернуть деньги Ливии, якобы вложенные в предвыборную кампанию экс-президента Франции, Саиф аль-Ислам выступал ещё в 2011 году в интервью телеканалу Euronews. Сегодня он вновь подтвердил свою решимость дать свидетельские показания.

«Я уточняю: в моём распоряжении есть серьёзные улики против Саркози <…> Я лично был свидетелем доставки первого денежного транша Клоду Геану в Триполи <…> Экс-президент Саркози несёт ответственность за хаос в Ливии, распространение терроризма и рост нелегальной миграции».

Саиф аль-Ислам также отметил, что следственные органы Франции пока не приглашали его для дачи показаний. Он добавил: выступить в суде готовы экс-глава военной разведки Ливии Абдалла Сенусси, в распоряжении которого, по словам Аль-Ислама, имеется запись совещания Николя Саркози с Муамаром Каддафи, а также экс-руководитель государственного инвестиционного фонда Ливии Башир Салех.