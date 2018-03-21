Новый допрос Николя Саркози

Ночевавший в собственном доме, экс-президент Франции утром в среду, поприветствовав журналистов, вновь отправился на допрос в Нантер. Следствие интересуют детали и подробности возможного финансирования его избирательной кампании 11 лет назад тогдашним ливийским лидером Каддафи.

Будучи главой государства, он принимал его в Елисейским дворце, когда Каддафи находился во Франции с официальным визитом.

Чиновники в силу принципа разделения властей никак не комментируют действия французской юстиции, тогда как у политиков и, главным образом, у однопартийцев Николя Саркози, есть, чем поделиться с прессой.

Как полагает евродепутат Надин Морано, "не будет найдено ничего, что можно вменить в вину, его имя очернят, а когда все выяснится, будет две строчки петитом в СМИ".

А по словам Анни Жевенар, тоже евродепутатa, "этой истории 11 лет, ничего конкретного пока не предъявлено, что, с моей точки зрения, говорит о том, что показательная настойчивость следствия направлена персонально против Саркози.

В рамках разбираемого дела был также допрошен Брис Ортофё, ближайший соратник и личный много летний друг Саркози, бывший при нем и главой МВД.

Ортофё написал в твиттере, что его ответы, как он надеется, прояснят многое тем, кто ведет следствие.

Отношения с Каддафи связывали Саркози с самого начала его президентства, когда его тогдашняя жена отправилась в Триполи освобождать болгарских медиков и палестинского врача, которые были приговорены к тюремному заключению по надуманному обвинению.