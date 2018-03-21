Самолет с высланными из Британии дипломатами, которых правительство Соединенного королевства объявила нежелательными лицами, приземлился в Москве. О том, что 23 сотрудника дипмиссии, имеющие статус неприкосновенности, объявлены персонами нон грата, сообщила премьер-министр Мэй.
"Шпион, выйди вон!"
"Шпион, выйди вон!"
По ее словам, это были не сотрудники внешнеполитического ведомства, а работники разведки, имевшие дипломатический паспорт.
Супруга одного из высланных говорит, что эти действия правительства Великобритании дают ей новый повод гордиться ее родной страной и тем, что они все невиновны.
Дипломатов доставили в аэропорт Стэнстед, где они поднялись на борт правительственного Ил-96, присланного за ними из России.
Свое отношение к случившемуся выразил посол Александр Яковенко: "Масса ни на чем не основанных обвинений в наш адрес, эта ситуация для Британии, постоянного члена Совета Безопасности ООН, не может быть приемлемой. Но такова реальность британской внешней политики сегодня".
В качестве ответной меры было объявлено, что Россия высылает 23 британских дипломата, одновременно приостанавливая работу консульства страны в Петербурге и Британского совета