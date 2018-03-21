Скандал о торговле персональными данными, полученными с помощью социальной сети FACEBOOK, разрастается. Стало известно, что в Cambridge Analytica, компании, которую обвиняют в негласном сборе на FACEBOOK, а затем и перепродаже этих сведений, снят с должности ее руководитель Александр Никс. Это отстранение от работы связано, в частности, с тем, что он рассказал журналистам, как строилась работа в компании.
Персональные данные: скандал разрастается
Персональные данные: скандал разрастается
В фильме Никс, разговор с которым был снят скрытой камерой, рассказывает о том, что он составил руководство для сотрудников, как именно следует, используя персональные данные, дискредитировать в публичные фигуры, в том числе и политиков.
Как заявила Cambridge Analytica, сказанное Никсом не отражает ни сути работы компании, ни тех ценностей и правил, которых она придерживается в своей деятельности.
Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании, обратил внимание прессы на то, что происходило на самом деле в Cambridge Analytica.
"Я наделал ошибок, я в этом раскаиваюсь, мне очень жаль, что я также принимал в этом участие. Но сегодня мне кажется важным до конца осветить то, что имело место в Cambridge Analytica, чтобы в итоге все мы могли извлечь из этого урок", - подчеркнул он.
Администрация FACEBOOK сообщила в конце прошлой недели, что аккаунт Cambridge Analytica в этой социальной сети "забанен" за нарушение пользовательского соглашения