Персональные данные: скандал разрастается

Скандал о торговле персональными данными, полученными с помощью социальной сети FACEBOOK, разрастается. Стало известно, что в Cambridge Analytica, компании, которую обвиняют в негласном сборе на FACEBOOK, а затем и перепродаже этих сведений, снят с должности ее руководитель Александр Никс. Это отстранение от работы связано, в частности, с тем, что он рассказал журналистам, как строилась работа в компании.