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Захарова о Джонсоне: "Он отравлен ядом ненависти и злобы"

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Захарова о Джонсоне: "Он отравлен ядом ненависти и злобы"

Захарова о Джонсоне: "Он отравлен ядом ненависти и злобы"
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Цель Лондона - "создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания", - так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бориса Джонсона.

В ходе выступления на парламентских слушаниях британский министр иностранных дел сравнил предстоящее мировое первенство по футболу с Олимпиадой в нацистской Германии.

В своем Facebook Мария Захарова написала, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма, и поэтому – хамства", отметив также, что Великобритания держит "очевидный курс на полноформатный бойкот чемпионата".

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