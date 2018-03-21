Президенты России и США готовят новую личную встречу. Возможность её проведения Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали по телефону. В Кремле отметили, что дата и место не определены, но дипломатам дано задание начать подготовку переговоров на высшем уровне:
Путин и Трамп готовят личную встречу
Путин и Трамп готовят личную встречу
«Количество существующих проблемных вопросов на повестке диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Президенты условились дать поручения министру иностранных дел РФ и госсекретарю США как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организацию такого саммита», — сообщил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.
Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным, в первую очередь для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Украины. Глава Белого дома также не стал конкретизировать срок и место возможных переговоров.