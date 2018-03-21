Прокуратура Мадрида требует пять лет тюремного заключения для бывшего полузащитника испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" Хаби Алонсо за налоговые преступления с 2010-го по 2012 год.
5 лет тюрьмы для Алонсо?
5 лет тюрьмы для Алонсо?
По данным местных СМИ, правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три эпизода нарушения налогового законодательства со стороны Алонсо с участием подставной компании для использования маркетинговых прав. Стражи порядка не исключают, что спортсмен мог совершить мошенничество на сумму двух миллионов евро.
В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы, а также чемпионом мира.