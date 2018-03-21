Новый взрыв в Остине (штат Техас). Во вторник серьезное ранение получил 40-летний мужчина, он госпитализирован.
Новый взрыв в Остине не связан с предыдущими - полиция
Новый взрыв в Остине не связан с предыдущими - полиция
Это уже шестой подобный инцидент в Остине с начала марта. Однако на этот раз характер сдетонировавшего устройства принципиально иной, сообщили в правоохранительных органах.
"Мы установили , что в этом случае речь не идет о взрывчатке. На этом основании мы можем утверждать, что данный инцидент не связан с предыдущими, имевшими место в Остине, - сообщил представитель местной полиции Эли Рейес. - В руках мужчины сработал старый боеприпас военного образца".
Он уточнил, что речь идет неком зажигательном устройстве.
Напомним, что с начала марта в Остине произошла череда загадочных инцидентов: в разные дома под видом посылок были подброшены самодельные бомбы, в результате чего погибли два человека.
В расследовании принимает участие ФБР. За помощь в поимке злоумышленника объявлена награда - 115 тысяч долларов США.