Мир
"Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились"
Сергей Лавров
глава МИД России
"Трудно даже искать основания для каких-то улучшений отношений с Западом."
Андрей Колесников
руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги
"К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время"
Павел Грудинин
кандидат в президенты России
""Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте""
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Мы отменим все запланированные контакты на высшем уровне между Великобританией и Российской Федерацией"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
"Правительство пришло к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности несёт ответственность за нападение на Сергея и Юлию Скрипаль"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
"Нас обвиняют во всём, что происходит, по мнению наших западных партнёров, не так на этой планете."
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
"Даже сегодня, в XXI в. депутатам сходят с рук их грязные приставания, их атаки на журналисток. Всё это наша власть оправдывает."
Ксения Собчак
кандидат в президенты России
Восточная Гута в огне
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