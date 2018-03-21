Протесты в Бразилии
В Рио-де-Жанейро прошли массовые демонстрации протеста после убйиства депутата муниципального собрания города Мариэль Франку.
15 марта неизвестные преступники расстреляли автомобиль, на котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Основная версия - заказное убийство.
Мариэли Франку была известной в Бразилии активисткой за права женщин, а также боролась с бедностью в фавелах. Социолог по образованию, Франку представляла левую Партию социализма и свободы.
Президент Бразилии Мишель Темер назвал это убийство нападением на демократию и верховенство закона.