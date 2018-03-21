Bayer+Monsanto: Брюссель дал добро

Еврокомиссия одобрила покупку немецкой компанией Bayer AG американской Monsanto Co - мирового лидера в биотехнологии растений - за 62,5 млрд долларов. После слияния две компании совместно будут контролировать более 1/4 мирового рынка семян и пестицидов.
О сделке сообщалось ещё в сентябре 2016 года, но главным препятствием для её завершения было отсутствие решения ЕС. В среду Bayer согласилась продавать семена, удобрения и цифровые технологии в области сельского хозяйства компании BASF, сняв тем самым претензии с её стороны.