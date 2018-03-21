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мир

Bayer+Monsanto: Брюссель дал добро

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Bayer+Monsanto: Брюссель дал добро

Bayer+Monsanto: Брюссель дал добро
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Еврокомиссия одобрила покупку немецкой компанией Bayer AG американской Monsanto Co - мирового лидера в биотехнологии растений - за 62,5 млрд долларов. После слияния две компании совместно будут контролировать более 1/4 мирового рынка семян и пестицидов.

О сделке сообщалось ещё в сентябре 2016 года, но главным препятствием для её завершения было отсутствие решения ЕС. В среду Bayer согласилась продавать семена, удобрения и цифровые технологии в области сельского хозяйства компании BASF, сняв тем самым претензии с её стороны.

Теперь в Bayer надеются на согласование и российской части сделки с Monsanto. Сообщается, что на прошлой неделе компания и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ "пришли к общему пониманию по условиям сделки", в том числе и по трансферу технологий. Ранее ФАС мешала объединению Bayer с Monsanto, требуя передать "значительную" часть технологий российскому агропрому, который может понести серьёзные убытки.