10 лет спустя: Израиль подтвердил уничтожение ядерного реактора в Сирии

Спустя более, чем 10 лет Израиль подтвердил уничтожение секретного ядерного реактора в Сирии. Авиаудар был нанесен еще в сентябре 2007 года. Тогда же в СМИ начали появляться данные об этой операции.
Однако официальных комментариев Тель-Авив не давал. Гриф секретности был снят только сейчас. Почему? По мнению наблюдателей, это послание Израиля своим недругам, и в первую очередь Ирану.
"В настоящее время Иран укрепляет свое военное присутствие в Сирии. Данный процесс быстро приближается к той черте, за которую, по мнению Израиля, переступать нельзя, - отмечает директор Центра исследования Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна в Тель-Авивском университете Узи Раби. - Я думаю, что публикация тех кадров, которые мы только что видели, это предупреждение Ирану".
В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года израильские ВВС нанесли удар по объекту неподалеку от сирийского города Дейр-эз-Зор, где, по данным израильской разведки, завершалось строительство ядерного реактора. В операции под кодовым названием "Фруктовый сад" были задействованы истребители F-15 и F-16. Комплекс реактора был взорван и восстановлению не подлежал, говорится в пресс-релизе армии Израиля.
Впоследствии МАГАТЭ собиралась провести расследование на территории сирийских военных объектов, но получила отказ. Израиль не комментировал авиаудар до настоящего времени.