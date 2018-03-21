10 лет спустя: Израиль подтвердил уничтожение ядерного реактора в Сирии

Спустя более, чем 10 лет Израиль подтвердил уничтожение секретного ядерного реактора в Сирии. Авиаудар был нанесен еще в сентябре 2007 года. Тогда же в СМИ начали появляться данные об этой операции.

Однако официальных комментариев Тель-Авив не давал. Гриф секретности был снят только сейчас. Почему? По мнению наблюдателей, это послание Израиля своим недругам, и в первую очередь Ирану.