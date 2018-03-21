Греческая полиция подтвердила задержание гражданки России Марии Ефимовой. Её считают информатором, чьи сведения привели к громкому коррупционному скандалу на Мальте.
Россиянка сдалась полиции из страха за свою жизнь
Россиянка сдалась полиции из страха за свою жизнь
Россиянка сама сдалась полиции — из опасений за свою жизнь. Правоохранительные органы сразу же задержали её: власти Мальты выдали на имя Ефимовой два европейских ордера на арест.
Ефимова работала в мальтийском банке, информацию она передавала журналистке Дафне Каруане Галиции. Её материалы разоблачали коррупционные схемы властей острова, включая семью и соратников премьер-министра — в том числе в рамках «Панамского досье».
В прошлом году журналистка стала жертвой взрыва собственного автомобиля. После этого Ефимова со всей семьёй уехала в Грецию.
Ряд депутатов Европарламента уверены, что передавать россиянку в руки мальтийских властей опасно:
«Ордер на арест Марии Ефимовой, выданный мальтийскими властями, основан на смехотворном обвинении в том, что она оскорбила нескольких полицейских, когда раскрыла информацию о финансовых скандалах. Возможная экстрадиция на Мальту поставит под угрозу её жизнь — как это произошло с убийством Дафны Каруаны Галиции», — уверен греческий евродепутат, журналист Стелиос Кулоглу.
Сама Ефимова отвергает выдвинутые против неё на Мальте обвинения. В российском посольстве в Греции сообщили, что направили запрос властям страны и проверяют информацию о задержании Марии Ефимовой. В Афинах пока никак не комментируют возможность экстрадиции россиянки.