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Германия

В Германии бастуют транспортники

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В Германии бастуют транспортники

В Германии бастуют транспортники
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В Германии продолжается масштабная забастовка работников общественного транспорта с требованием повышения оплаты труда. Стачка длится уже несколько дней, к ней присоединяются всё новые и новые города. В среду сотни митингующих вышли на улицы Гамбурга и Лейпцига. Их призыву не выходить на работу уже последовали десятки тысяч водителей. Частично или полностью парализовано транспортное сообщение в таких крупных городах, как Кельн и Дюссельдорф.

Профсоюзы требуют повысить заработную плату для более чем 2 миллионов сотрудников на 6%, а также увеличить ежемесячные выплаты практикантам на 100 евро.

Ожидается, что переговоры профсоюзов с работодателями завершатся в середине апреля.