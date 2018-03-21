В Германии бастуют транспортники

В Германии продолжается масштабная забастовка работников общественного транспорта с требованием повышения оплаты труда. Стачка длится уже несколько дней, к ней присоединяются всё новые и новые города. В среду сотни митингующих вышли на улицы Гамбурга и Лейпцига. Их призыву не выходить на работу уже последовали десятки тысяч водителей. Частично или полностью парализовано транспортное сообщение в таких крупных городах, как Кельн и Дюссельдорф.