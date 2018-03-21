Массовая паника, стрельба и дым, часть железнодорожного вокзала во Франкфурте закрыта. Зрители с любопытством наблюдают с безопасного расстояния. Немецкая полиция проводит учения, из числа крупнейших в своей истории: более семи сотен сотрудников, исполняющих роли и террористов, открывших огонь по пассажирам, и самих пострадавших, требующих помощи.
Полицейские и за террористов, и за жертв
Полицейские и за террористов, и за жертв
Йоахим Мориц, глава полиции Кобленца:
«Федеральная полиция, которая проводит эти учения, отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах Германии, равно как и в крупных аэропортах. Нам приходится постоянно работать в ожидании комплексной ситуации, связанной с угрозами для жизни — короче говоря, в ожидании теракта. Мы хотим быть готовы к подобным нападениям».
Подобные учения запланированы в ближайшее время и в других крупных городах — в том числе в Штутгарте, Кёльне и Мюнхене.