Единственная в мире копия истории Ноя, Авраама и других библейских персонажей, рассказанная от первого лица, впервые выставлена на всеобщее обозрение в Музее Израиля в Иерусалиме.
Библия от первого лица
Библия от первого лица
Так называемый "Апокриф Бития" был написан в I веке до нашей эры и обнаружен более 80 лет назад на северо-востоке от Мёртвого моря. В нём переданы тексты, вошедшие в каноническую Книгу Бытия.
Апокриф - лишь часть текстов, известных как "Свитки Мертвого моря", но он также содержат не попавшие в Библию дополнительные детали.
Рукодельные пергаменты настолько хрупкие, что выставлены под специальным стеклом, которое защищает их от воздействия дневного света.
Сильно повреждённая часть пергамента передаёт предание о том, как Ной вышел из своего ковчега на вершину горы Арарат. Текст написан от лица Ноя, автор говорит в нём, что «искупил вину за всю землю целиком», принеся в жертву многочисленных животных.
"В некотором роде, это параллельное повествование, - рассказывает Адольфо Ройтман, куратор выставки в Музее Израиля, - С деталями, которые не попали в древнееврейские тексты Танаха (Ветхого завета), и где библейские патриархи представлены иначе, чем их описания в современной версии Пятикнижия".
На выставке представлены рассказы бедуинов, которые обнаружили этот ценнейший апокриф в 1946 году, а также история его дешифровки.