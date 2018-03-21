В ЕС вводят налог на Интернет

Еврокомиссия собирается обложить дополнительными налогом крупнейшие интернет-компании. Их могут обязать платить по 3% со своих доходов. Инициатива касается структур с оборотом не менее 750 миллионов евро в год во всем мире, либо не менее 50 миллионов в ЕС.