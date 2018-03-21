Еврокомиссия собирается обложить дополнительными налогом крупнейшие интернет-компании. Их могут обязать платить по 3% со своих доходов. Инициатива касается структур с оборотом не менее 750 миллионов евро в год во всем мире, либо не менее 50 миллионов в ЕС.
В ЕС вводят налог на Интернет
В ЕС вводят налог на Интернет
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси уверяет, что это не удар по четверке американских интернет-гигантов Google, Apple, Facebook и Amazon: «Наше предложение не направлено против какой-либо компании или страны. По нашим расчётам, предлагаемые меры затронут от 120 до 150 компаний».
По оценкам Еврокомиссии, трёхпроцентный сбор позволить собирать до 5 миллиардов евро в год. Помимо общеевропейского налога странам ЕС хотят разрешить вводить дополнительные сборы с прибыли, полученной на их территории. Чиновники считают, что это справедливо: ведь сейчас транснациональные интернет-компаний в ЕС платят значительно меньший процент по сравнению с представителями т.н. «традиционного» бизнеса.
Звучит уже и критика. В «Оксфордском комитете помощи голодающим» призывают к более серьёзным переменам. Представитель организации, которая борется за справедливость в Европе, Йохан Лангерок опасается, что власти ЕС ограничатся лишь краткосрочными решениями. «Оксфам» призывает сосредоточиться на более масштабных проектах, чтобы «раз и навсегда реформировать международное налоговое законодательство».