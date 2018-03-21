Из футболистов в политики

Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии Рональдиньо вступил в Республиканскую партию и намерен принять участие во всеобщих парламентских выборах у себя на родине. Вот только куда он будет баллотироваться - в палату депутатов или в сенат - чемпион мира 2002 года пока не решил.