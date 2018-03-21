Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии Рональдиньо вступил в Республиканскую партию и намерен принять участие во всеобщих парламентских выборах у себя на родине. Вот только куда он будет баллотироваться - в палату депутатов или в сенат - чемпион мира 2002 года пока не решил.
Из футболистов в политики
Из футболистов в политики
Легендарного полузащитника вдохновляет пример и другого бразильского футболиста Ромарио, который стал сенатором от Рио де Жанейро. Да и сам Рональдиньо с 2006 года работает над программами ЮНИСЕФ. "Я хочу ещё что-то дать обществу", - говорит 38-летний спортсмен, официально завершивший свою карьеру в январе 2017.