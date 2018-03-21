Власти Нигерии подтвердили освобождение 101 из 110 школьниц, похищенных боевиками экстремистской группировкой "Боко харам" около месяца назад в деревне Дапчи в штате Йобе. Министр информации Нигерии сообщил, что девочек удалось вернуть без выкупа. Известно, что пять из них погибли, одна школьница остается в плену из-за отказа принять ислам, судьба остальных выясняется.
Боевики вернули похищенных школьниц
Боевики вернули похищенных школьниц
Очевидцы расссказывают, что радикальные исламисты приехали в центр Дапчи поздно ночью на девяти машинах и вернули девочек родителям со словами: "Мы сделали это из жалости. Больше никогда не отправляйте ваших детей учиться в школу".
Боевики "Боко харам", присягнувшие на верность террористической группировке ИГИЛ, уже около десяти лет совершают нападения и похищают людей на севере и северо-востоке Нигерии, а также на территориях соседних стран. За это время, по данным гуманитарных организаций, боевики убили не менее 20 тыся человек, 2,6 млн жителей региона стали беженцами и перемещенными лицами .