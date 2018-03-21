По меньшей мере 29 человек погибли и еще пять десятков пострадали в результате взрыва на западе Кабула. По поступающей информации, террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство близ шиитской святыни, где сотни человек собрались для празднования Новруза.
Атака ИГИЛ в Кабуле: убито 29 человек
Атака ИГИЛ в Кабуле: убито 29 человек
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". Это уже не первая смертоносная вылазка ИГИЛ в Кабуле и в целом по стране.
Только с начала года от рук боевиков погибло уже более сотни человек. В январе группировка ИГИЛ совершила дерзкое нападение на военную академию в Кабуле, а в последующие недели целью террористов стали шиитские мечети.
По мнению экспертов, новый виток эскалации насилия в Афганистане связан с соперничеством между движением "Талибан" и ИГИЛ, которое после поражения в Сирии и Ираке стремится закрепиться на афганской территории.