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«Не тема для обсуждения»

Россия не дала Совбезу ООН провести официальную встречу с Верховным Комиссаром по правам человека

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«Не тема для обсуждения»

Зейд Раад аль-Хуссейн, Верховный Комиссар ООН по правам человека
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Reuters
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Совет Безопасности ООН не смог провести заседание по правам человека в Сирии с участием Верховного Комиссара Зейда Раада аль-Хуссейна. Российский представитель счёл формат подобной встречи неуместным и призвал к процедурному голосованию. Позицию Москвы поддержали Китай, Казахстан и Боливия, ещё три страны воздержались, и изменение формата не получило необходимого числа голосов.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин:

«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом в повестке дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека».

Встреча всё же прошла в неофициальном формате. Аль-Хуссейн заявил, что неспособность Совета Безопасности разрешить сирийский конфликт будет иметь далеко идущие тяжёлые последствия:

«Неспособность защитить жизни и права миллионов человек разрушает не только работу, но и легитимность ООН».

Представители государств, инициировавших встречу с Верховным Комиссаром, подчеркнули, что для достоверного анализа кризисных ситуаций необходима вся информация, в том числе о правах человека, что особенно важно в случае Сирии.

Представители России при ООН назвали заявления аль-Хуссейна политизированной кампанией по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте.

В Москве считают неприемлемой позицию, при которой права сирийцев обсуждаются в аспекте действий лишь правительственных войск, без учёта действий различных оппозиционных группировок.