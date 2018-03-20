ООН обвинила Турцию в "серьезнейших" нарушениях прав человека

Режим чрезвычайного положения, введенный в Турции сразу после неудавшейся попытки госпереворота и продлевавшийся с тех пор много граз, привел к "серьезнейшим" нарушениям прав сотен тысяч людей. Таков главный вывод 29-страничного доклада Верховного комиссариата ООН по правам человека, представленного во вторник в Женеве.

"Без малого 160 тысяч человек были задержаны за те полтора года, что длится режим чрезвычайного положения, - заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани, - 152 тысяч госслужащих лишились своих постов, причем многие из них без достаточных на то оснований. Учителя, судьи и юристы были уволены или стали жертвами судебного преследования, журналисты арестованы, СМИ закрыты, веб-сайты заблокированы".

Коснувшись наиболее кричащих нарушений прав человека турецкими властями, представитель ООН подчеркнула, что они "не сделают страну более безопасной".

"Наибольшее беспокойство вызывают сообщения о том, что турецкие власти задержали около 100 женщин, которые были беременны или только что родили, главным образом на том основании, что они были "сообщниками" своих мужей. Некоторые из них были задержаны со своими детьми, а другие жестоко разлучены с ними"... В докладе также документально зафиксированы случаи применении пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, включая избиения, угрозы сексуального насилия и фактическое сексуальное насилие, а также поражение электротоком и утопление - со стороны полиции, жандармерии, военной полиции и сила безопасности", - добавила Шамдасани.

В ответ на призыв ООН положить конец чрезвычайному положению и восстановить нормальную работу госинститутов, официальная Анкара отвергла обвинения, назвав доклад "неприемлемым", содержащим "искаженную, тенденциозную и неверную" информацию.