Британские военные и полицейские отправили на экспертизу автомобиль, на котором Юлия Скрипаль приехала в Солсбери из лондонского аэропорта. Военный тягач увозил машину из пригорода Солсбери по перекрытой дороге.
«Подозреваемый» автомобиль
Британские следователи забрали на экспертизу BMW, на котором Юлия Скрипаль ехала из Лондона
«Подозреваемый» автомобиль
По разным версиям британских СМИ со ссылками на следствие, отравляющее вещество могло быть распылено через систему вентиляции автомобиля, или находилось в московском багаже Юлии Скрипаль, который везли в машине, или могло быть нанесено на какие-то детали автомобиля, например дверную ручку или руль.
В понедельник в Скотленд-Ярде распространили коммюнике, в котором назвали расследование по делу Скрипаля одним из самых сложных в истории британских спецслужб. Выяснение деталей, по словам специалистов, займёт «много месяцев».