Президент США Дональд Трамп заявил, что продажа американской оружия Саудовской Аравии способствовала созданию 40 тысяч рабочих мест. Это заявление было сделано во время встречи в Белом доме с наследным саудовским принцем и фактическим правителем королевства Мухаммедом ибн Салманом.
Трамп одобрил поставки оружия в Саудовскую Аравию
Трамп одобрил поставки оружия в Саудовскую Аравию
Весной прошлого года Трамп и принц подписали соглашение о саудовских инвестициях в США на сумму 200 млрд долларов, значительная часть из которых будет потрачена на приобретение оружия.
Саудовская Аравия ведет разрушительную войну в соседнем Йемене против движения хуситов, которых ваххабитское королевство обвиняет в связях с шиитским Ираном. По оценке ООН, война в Йемене спровоцировала самый масштабный гуманитарный кризис за последние полвека. В сенате США в настоящее время обсуждается законопроект о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии из-за катастрофической ситуации в Йемене.
Но администрация Трамп вряд ли откажется от этих поставок, как из экономических соображений, так и из-за общей с Эр-Риядом враждебности по отношению к Тегерану. Саудовская Аравия поддерживает желание Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе.