Савченко: "администрация президента приказала меня ликвидировать"

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко утверждает, что три раза получала предупреждение о том, что администрация президента Украины отдала приказ о её "физической ликвидации".

Это уже второе громкое обвинение в адрес украинского руководства, сделанное Савченко за последние несколько дней. 15 марта она заявила, что в феврале 2014 г. лично была свидетелем того, как нынешний глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина", где располагался штаб "самообороны Майдана".

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко обвиняет Савченко в подготовке террористического акта в зале Верховной рады и просит депутатов лишить её депутатской неприкосновенности. Кроме того, она подозревается в подготовке военного переворота.

На брифинге в Верховной раде 20 марта, Савченко заявила, что не готовила теракт, но действительно обсуждала "убийства в Раде" с целью "дезинформировать провокаторов с Банковой [улицы, где располагается администрация президента Украины]".

Голосование в ВР по депуатскому неприкосновенности назначено на 22 марта. Генпрокуратура просит депутатов дать возможность задержать Савченко и поместить её под стражу.

В 2014 г. Надежда Савченко была задержана российскими правоохранительными органами по обвинению в причастности к убийству российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганской области, где она принимала участие в боевых действиях против донбасских сепаратистов в составе добровольческого батальона "Айдар". Российский суд признал её виновной и приговорил к длительному тюремному сроку. В мае 2016 г. она была обменена на российских военных, задержанных на Украине, и вернулась на родину, где ей было присвоено звание "Героя Украины".