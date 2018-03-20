Во вторник вечером, 12 часов спустя после начала допроса экс-президента Франции Николя Саркози, он по-прежнему находился в парижском пригороде Нантер - в Центральном бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями. В компании следователей и своего адвоката, возглавлявший Францию в 2007-2012 годах Саркози должен ответить на вопросы о возможном использовании незаконных ливийских пожертвований для финансирования его избирательной кампании 11 лет назад.
Саркози по-прежнему на допросе в Нантере
Саркози по-прежнему на допросе в Нантере
В 2011 году об этом заявил в эксклюзивном интервью "Евроньюс" один из сыновей Каддафи, Саиф аль-Ислам. То же утверждал независимый информационный сайт Mediapart, опираясь в частности на переписку ливийского политика и дипломата Муссы Куссы, возглавлявшего в период правления Муаммара Каддафи разведку Ливии.
"Следствие по этому делу идет уже 5 лет, бывшему главе французского государства может быть предъявлено обвинение по окончании временного задержания, - передает из Нантера наш специальный корреспондент Клэр Сержан. - Напомню, что по этому делу бывшему генеральному секретарю администрации президента Саркози, Клоду Геану, предъявлено обвинение в подделке документов и их использовании, а также в отмывании средств в составе организованной группы".