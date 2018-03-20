Саркози по-прежнему на допросе в Нантере

Во вторник вечером, 12 часов спустя после начала допроса экс-президента Франции Николя Саркози, он по-прежнему находился в парижском пригороде Нантер - в Центральном бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями. В компании следователей и своего адвоката, возглавлявший Францию в 2007-2012 годах Саркози должен ответить на вопросы о возможном использовании незаконных ливийских пожертвований для финансирования его избирательной кампании 11 лет назад.