Экс-президент Франции Николя Саркози задержан для допроса по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года. По сообщениям французских СМИ, политика взяли под стражу в Нантере под Парижем. Срок задержания может составить 48 часов.
Николя Саркози задержан для допроса
Экс-президента допрашивают о «ливийском следе» предвыборной кампании 2007 года
Николя Саркози задержан для допроса
Дело о предполагаемых незаконных источниках финансирования кампании Саркози включает множество эпизодов. В данном случае речь идёт о так называемом «Ливийском следе» — подозревается, что предвыборную кампанию мог спонсировать бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Ранее велось расследование и о финансовых связях Саркози и ныне покойной владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур, но доказать незаконность этих эпизодов не удалось.